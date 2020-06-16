КНДР введет войска в демилитаризованные по межкорейским соглашениям районы

КНДР заявила о намерении вернуть свои воинские подразделения в районы, из которых войска были выведены по межкорейским соглашениям. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в заявлении Генерального штаба Корейской народной армии (КНА), текст которого опубликовало во вторник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что КНА изучает "план действий для принятия мер по возвращению армейских подразделений в зоны, которые были демилитаризованы по соглашениям между Севером и Югом [Кореи], чтобы превратить линию фронта в крепость и дальше усиливать бдительность против Юга".

"Наша армия внимательно следит за текущей ситуацией, в которой отношения между Севером и Югом становятся все хуже и хуже. И мы полностью готовы обеспечить военными средствами любые внешнеполитические решения партии и правительства, - подчеркивается в заявлении Генштаба КНА. - Мы подготовим планы действий вооруженных сил для быстрого выполнения тех мер, о которых мы заявляем, с целью получить одобрение от Центрального военного комитета партии".

В понедельник власти КНДР предупредили Южную Корею о подготовке вооруженными силами страны "акта возмездия" за распространение агитационных листовок, оскорбляющих высшее руководство народной республики. Этому предупреждению предшествовало в субботу заявление первого заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон, которая является младшей сестрой лидера КНДР Ким Чен Ына, о том, что Пхеньян в ближайшее время намерен предпринять "следующий шаг".

В частности, она сообщила о необходимости "прервать отношения с южнокорейской стороной" и подчеркнула, что принятие решений относительно последующих действий "будет возложено на Генеральный штаб Корейской народной армии".

КНДР с 9 июня заблокировала все линии связи с Южной Кореей в ответ на отправку агитационных листовок, расценив эти действия как враждебный акт, нарушающий межкорейские мирные соглашения. В частности, были отключены все телефоны в постоянном межкорейском офисе связи, включая коммуникационный канал между военными Севера и Юга, а также горячую линию руководства двух стран, соединявшую здание ЦК ТПК и резиденцию президента Республики Корея.

По итогам саммита в Пхеньяне в сентябре 2018 года лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин подписали соглашение, по которому стороны обязывались вывести военных из демилитаризованной зоны, разоружить военнослужащих, которые несут службу в пограничном пункте Пханмунджом, а также сократить число наблюдательных постов в демилитаризованной зоне.