50 человек погибли в результате оползня на шахте в Мьянме
Лента новостей
Индийская Spark Minda намерена организовать производство автокомплектующих в ряде регионов Узбекистана
ООН: В регионе Восточной Европы и Центральной Азии, включая Азербайджан, уменьшается число ранних браков (ФОТО)
На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Facebook размещена публикация по случаю Дня азербайджанской полиции (ФОТО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила сотрудников полиции с профессиональным праздником (ФОТО)
Производитель мясо -молочной продукции в Азербайджане о планах расширения ассортимента в текущем году
Письма граждан: Господин Президент, мы высоко оцениваем шаги, предпринимаемые Вами во благо нашего народа
В Азербайджане выявлено 558 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 346, скончались 7 человек - Оперативный штаб
Минобразования Азербайджана: Университеты самостоятельно решают вопросы приема иностранных студентов
Севиль Микаилова: 4-месячная деятельность Милли Меджлиса VI созыва проводилась в совершенно необычных условиях
Утверждено Положение о деятельности азербайджанской стороны совместных комиссий по сотрудничеству с зарубежными странами
Понятия "народ Нагорного Карабаха" нет, а есть понятие население Нагорно-карабахского региона Азербайджана