В Канаде разбился небольшой самолет, есть погибшие

Три человека погибли при падении небольшого самолета в канадской провинции Альберта. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал CTV.

Инцидент произошел в 22 км к востоку от международного аэропорта города Эдмонтон. На место ЧП прибыли спасатели и полицейские, которые обнаружили трех погибших.

По факту авиакатастрофы начато расследование.