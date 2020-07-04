В Канаде разбился небольшой самолет, есть погибшие

Другие страны 4 июля 2020 05:37 (UTC+04:00)
В Канаде разбился небольшой самолет, есть погибшие

Три человека погибли при падении небольшого самолета в канадской провинции Альберта. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал CTV.

Инцидент произошел в 22 км к востоку от международного аэропорта города Эдмонтон. На место ЧП прибыли спасатели и полицейские, которые обнаружили трех погибших.

По факту авиакатастрофы начато расследование.

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