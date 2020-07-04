В Канаде разбился небольшой самолет, есть погибшие
Три человека погибли при падении небольшого самолета в канадской провинции Альберта. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал CTV.
Инцидент произошел в 22 км к востоку от международного аэропорта города Эдмонтон. На место ЧП прибыли спасатели и полицейские, которые обнаружили трех погибших.
По факту авиакатастрофы начато расследование.
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