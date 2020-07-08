МИД Китая: ВОЗ должна искать источники происхождения коронавируса не только в КНР

Официальный представитель МИД КНР в среду на регулярном брифинге предположил, что Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) может понадобиться направить специальные миссии специалистов для поиска источников происхождения коронавируса и в другие страны, помимо Китая, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Немного забегая вперед, возможно, появится потребность в том, чтобы подобные миссии были направлены и в другие страны и регионы мира", - сказал он, комментируя готовность Китая принять такую делегацию властями КНР.