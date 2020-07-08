МИД Китая: ВОЗ должна искать источники происхождения коронавируса не только в КНР
Официальный представитель МИД КНР в среду на регулярном брифинге предположил, что Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) может понадобиться направить специальные миссии специалистов для поиска источников происхождения коронавируса и в другие страны, помимо Китая, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Немного забегая вперед, возможно, появится потребность в том, чтобы подобные миссии были направлены и в другие страны и регионы мира", - сказал он, комментируя готовность Китая принять такую делегацию властями КНР.
Лента новостей
Выделены средства для завершение работ по реконструкции Абшеронского магистрального канала - Распоряжение
Агентство по развитию МСБ Азербайджана проводит онлайн-мероприятия по новым механизмам льготного кредитования
В Азербайджане расходы на обучение докторантов будут финансироваться за счет государства - Министерство
Арзу Нагиев: Текст Кюрекчайского мирного договора есть повсюду, в нем даже не упоминаются армяне (ВИДЕО)
Президенту пишут: Меры, осуществляемые государством под Вашим руководством, вызывают у нашего народа чувство огромной гордости
В Азербайджане выявлено 537 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 453, скончались 7 человек - Оперативный штаб