Мэр Сеула найден мертвым

Власти Южной Кореи обнаружили мертвым ранее пропавшего мэра Сеула Пак Вон Суна. Об этом сообщает в четверг агентство Yonhap со ссылкой на представителя полиции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Тело 65-летнего градоначальника обнаружили на поросшем лесом склоне горы в парке Пугаксан в центре Сеула после семичасовых поисков, в которых участвовали несколько сотен полицейских, собаки и специальные беспилотники.

Предварительной причиной смерти Пак Вон Суна является самоубийство, сообщил позднее журналистам официальный представитель полиции, отметив, что точную причину предстоит установить в ходе вскрытия.