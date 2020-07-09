Мэр Сеула найден мертвым
Власти Южной Кореи обнаружили мертвым ранее пропавшего мэра Сеула Пак Вон Суна. Об этом сообщает в четверг агентство Yonhap со ссылкой на представителя полиции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Тело 65-летнего градоначальника обнаружили на поросшем лесом склоне горы в парке Пугаксан в центре Сеула после семичасовых поисков, в которых участвовали несколько сотен полицейских, собаки и специальные беспилотники.
Предварительной причиной смерти Пак Вон Суна является самоубийство, сообщил позднее журналистам официальный представитель полиции, отметив, что точную причину предстоит установить в ходе вскрытия.
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