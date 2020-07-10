Тесты в Японии показали неэффективность "Фавипиравира" при лечении коронавируса
Прошедшие в Японии клинические испытания препарата от гриппа "Фавипиравир" (также известен как "Авиган") продемонстрировали отсутствие его эффективности при лечении нового коронавируса. Об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Фавипиравир" был разработан японской корпорацией Fujifilm Holdings. Клинические испытания препарата начались в Японии весной этого года.
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