Тесты в Японии показали неэффективность "Фавипиравира" при лечении коронавируса

Прошедшие в Японии клинические испытания препарата от гриппа "Фавипиравир" (также известен как "Авиган") продемонстрировали отсутствие его эффективности при лечении нового коронавируса. Об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Фавипиравир" был разработан японской корпорацией Fujifilm Holdings. Клинические испытания препарата начались в Японии весной этого года.