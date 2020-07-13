В ЮАР запретили продавать алкоголь из-за коронавируса

Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса расширил список ограничительных мер, призванных предотвратить распространение коронавируса, в их числе - запрет на продажу алкоголя, сообщает "Би-би-си", передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Помимо запрета на продажу алкоголя, в стране с понедельника, 13 июля, вводится комендантский час. Выходить из дома запрещается с 21:00 до 04:00 по местному времени. Ношение масок на улице становится обязательным. Кроме того, действие режима чрезвычайного положения продлено до 15 августа.

Обращаясь к согражданам, президент ЮАР заявил, что большинство жителей страны принимают меры для предотвращения распространения коронавируса, но некоторые ведут себя безответственно по отношению к себе и окружающим. По его словам, некоторые люди устраивают вечеринки, "попойки", а также ходят в людных местах без маски.

Рамафоса объяснил введение запрета на продажу алкоголя необходимостью разгрузить систему здравоохранения страны. Как поясняет "Би-би-си", это должно сократить число пьяных драк, эпизодов домашнего насилия и пьянства по выходным, распространенного в ЮАР.

Ранее во время пандемии коронавируса в стране уже действовал трехмесячный запрет на продажу алкоголя. Врачи и полиция заявляли, что это позволило сократить число экстренных обращений в больницу, однако южноафриканские пивовары и виноделы жаловались, что их изгнали из бизнеса.