WSJ узнала о возможных санкциях Китая против Nokia и Ericsson
Китай может ввести санкции в отношении европейских компаний Nokia и Ericsson, если страны ЕС начнут препятствовать использованию оборудования китайской Huawei для создания беспроводных сетей 5G. Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации газеты, Министерство коммерции Китая рассматривает введение экспортных ограничений для Nokia и Ericsson, что затруднит отправку за границу их товаров, произведенных в КНР.
Как сообщил другой собеседник издания, санкции будут введены лишь в том случае, если Евросоюз, последовав примеру США и Великобритании, запретит использование оборудования китайских поставщиков для создания 5G.
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