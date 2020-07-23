Президентские выборы перенесены в Боливии

Высший избирательный суд (ВИС) Боливии вновь перенес президентские и парламентские выборы из-за пандемии коронавируса и назначил их на 18 октября. Об этом сообщил в четверг председатель инстанции, выполняющей функции Центризбиркома, Сальвадор Ромеро, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"ВИС решил назначить всеобщие выборы на воскресенье, 18 октября 2020 года", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала Bolivia TV.

По словам Ромеро, в случае необходимости второй тур выборов должен состояться 29 ноября. "Вступление в должность состоится в декабре этого года", - добавил он.

Ранее ВИС назначил проведение выборов на 6 сентября. Как отметил Ромеро, инстанция "изучила все возможные исследования и прогнозы", из которых следует, что пик заражений коронавирусом в Боливии придется на конец июля - начало сентября. "А выборы рекомендуется проводить в момент спада пандемии для снижения рисков", - сказал он.

Досрочные президентские выборы, созванные после отставки Эво Моралеса с поста главы государства на фоне протестов в ноябре прошлого года, изначально планировалось провести 3 мая. Однако из-за пандемии было решено перенести голосование на более поздний срок. 1 мая парламент Боливии издал закон о проведении выборов президента до 3 августа, однако и. о. президента Жанин Аньес и часть ее сторонников продолжали настаивать на необходимости еще раз отложить голосование.

В начале июня ВИС предложил провести выборы 6 сентября. Парламент одобрил соответствующий закон, а Аньес подписала, хотя и выразила свое несогласие с решением, так как считает, что эпидемическая обстановка в Боливии пока не позволяет провести выборы. Группа ученых, консультирующая правительство, также рекомендовала ВИС перенести выборы из-за коронавируса.