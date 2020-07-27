На западе Судана при атаке боевиков погибли 60 человек

Не менее 60 человек были убиты в результате вооруженного нападения в суданской провинции Западный Даруф. Еще 60 получили ранения. Об сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УГКВ), передает Trend со ссылкой на Ren.tv.

Инцидент произошел 25 июля в деревне Мастери к северу от населенного пункта Бейда в Западном Дарфуре. Нападение совершили около 500 вооруженных людей. Были сожжены дома местных жителей и местный рынок.

Атака стала седьмой в череде вооруженных нападений, произошедших в Дарфуре с 19 по 26 июля.

Гражданская война в Дарфуре началась в 2003 году, когда группировки "Освободительное движение Судана" и "Движение за справедливость и равенство" начали восстание против властей в знак протеста против "экономической маргинализации" региона.