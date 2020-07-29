ВС Бразилии освободили венесуэльского солдата, захваченного контрабандистами

Вооруженные силы Бразилии освободили венесуэльского солдата, предположительно, захваченного контрабандистами при неудачной попытке перехода на территорию Боливарианской Республики. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщается в заявление Минобороны крупнейшего государства Южной Америки.

По информации портала, в понедельник вечером на границе двух государств произошел инцидент с попыткой проникновения в Венесуэлу группы нелегалов, использовавших тропы контрабандистов для ввоза в карибскую республику горючего. Узнав о случившемся, в район происшествия направилась группа бразильских военных 1-й бригады лесной пехоты, которая обнаружила там связанного венесуэльца, уточняет подробности произошедшего G1.

"Бразильские войска выяснили, что это был военнослужащий ВС Венесуэлы, который был, предположительно, взят в заложники гражданскими лицами и доставлен на территорию Бразилии", - приводит издание цитату из заявления Минобороны. "Венесуэльский военный после мирной передачи его в руки сухопутных войск Бразилии был безопасно сопровожден на территорию Венесуэлы и передан командиру действующего на границе подразделения Боливарианской национальной гвардии", - уточнили в ведомстве.

О происшествии стало известно после того, как в соцсетях появилось видео освобождения бразильскими военными венесуэльского коллеги. На кадрах видны двое в камуфляже с оружием и лежащий рядом с ними на земле человек со связанными руками. Вокруг видны фигуры людей в гражданской одежде, которые снимают происходящее на мобильные телефоны, слышна речь на португальском и испанском языках. Как уточнили в Минобороны, никто из присутствовавших при этом гражданских задержан не был.

В заявлении Минобороны Бразилии подчеркивается, что отношения военных на границе двух государств "носят характер дружбы и сотрудничества", передает портал.