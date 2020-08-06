Оказав Ливану финансовую помощь, Азербайджан в лице Президента Ильхама Алиева продемонстрировал исламскую солидарность - ливанский парламентарий

БАКУ /Trend/ - Оказав Ливану финансовую помощь, Азербайджан в лице Президента Ильхама Алиева продемонстрировал исламскую солидарность, что так необходимо в нынешнее время.

Об этом сказал Trend в четверг ливанский парламентарий Имад аль-Хоот.

По словам политика, оказание помощи народу Ливана со стороны правительства Азербайджана является очень важным и своевременным.

«Мы обязаны выразить благодарность Президенту Ильхаму Алиеву, правительству Азербайджана, братскому азербайджанскому народу за оказанную финансовую поддержку», - сказал он.

Аль-Хоот также отметил, что оказание Азербайджаном финансовой поддержки Ливану станет важным импульсом для укрепления отношений между двумя странами, что в первую очередь на пользу Бейруту.

Отметим, что четвертого августа в бейрутском порту произошел сильный взрыв, в результате которого погибли сотни и были ранены более четырех тысяч ливанцев.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил Президенту Ливана Мишелю Ауну письмо с соболезнованиями, в котором выражается солидарность азербайджанского народа с народом Ливана.

В тот же день премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал распоряжение об оказании финансовой помощи Ливану.

Согласно распоряжению, учитывая потребность Ливана в гуманитарной помощи для ликвидации последствий случившейся трагедии, в целях оказания этой стране финансовой помощи из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год резервного фонда министерству иностранных дел Азербайджана выделяются средства в размере манатного эквивалента одного миллиона долларов США.

Министерству финансов поручено обеспечить выплату выделенных средств в установленном порядке. Распоряжение вступило в силу с даты подписания.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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