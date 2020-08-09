Глава Афганистана сообщил, что 9 августа издаст указ об освобождении 400 талибов

Президент Афганистана Ашраф Гани до конца воскресенья издаст указ об освобождении 400 находящихся в тюрьмах сторонников движения "Талибан". Об этом он сообщил на чрезвычайном собрании старейшин племен Афганистана (Лойя джирга), которое завершается в столице страны Кабуле, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня я подпишу приказ об освобождении 400 пленных талибов", - цитирует его афганский телеканал 1TV. В своем выступлении президент Афганистана также призвал "Талибан" принять обращение участников Лойа джирги к сторонникам радикального движения об установлении перемирия между отрядами талибов и правительственными силами.

Ранее в воскресенье чрезвычайное собрание старейшин племен Афганистана постановило, что 400 членов радикального движения "Талибан" должны быть освобождены, чтобы сделать возможным проведение межафганских переговоров.