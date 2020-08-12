В Китае вновь обнаружили следы коронавируса на упаковках креветок из Эквадора

Специалисты из центра по контролю и профилактике заболеваний города Уху, расположенного в восточной провинции КНР Аньхой, обнаружили следы коронавируса на упаковках замороженных креветок из Эквадора. Об этом в среду сообщило Центральное телевидение Китая, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В июле подобный случай произошел в северо-восточной провинции страны Ляонин.

10 августа в ходе проверки одного из заведений общественного питания города Уху контрольная служба установила предположительно следы наличия коронавируса на упаковках импортных южноамериканских морепродуктов. 11 августа повторные исследования проб дали положительный результат. Тесты образцов, взятых во внешней среде и у сотрудников заведения, оказались отрицательными. Местный штаб по противодействию распространению коронавируса распорядился провести дезинфекцию ресторана. Все, кто непосредственно контактировал с загрязненными упаковками, помещены под наблюдение врачей.

10 июля таможенное управление КНР сообщило об обнаружении следов коронавируса на упаковках замороженных креветок из Эквадора в провинциях Ляонин и Фуцзянь.

В конце июля в северо-восточном китайском городе Далянь было зафиксировано распространение коронавируса среди сотрудников компании "Кайян шицзе", связанной с торговлей морепродуктами. В июне на оптовом рынке "Синьфади" в Пекине произошла локальная вспышка коронавируса, больше всего инфицированных оказалось среди работников отделов, продающих продукты водного промысла. Ранее в конце прошлого года вспышка инфекции была зафиксирована на рынке морепродуктов "Хуанань" в городе Ухань.