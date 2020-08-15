Названа примерная дата следующего запуска Crew Dragon

Следующий запуск ракеты Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon к Международной космической станции (МКС) будет возможен не ранее 23 октября. Об этом сообщается на сайте НАСА, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что миссия SpaceX Crew-1 станет первым регулярным полетом к МКС после завершения сертификации НАСА. Ее участниками станут американские астронавты Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шенон Уокер, а также японский астронавт Соичи Ногути. Они проведут на борту станции шесть месяцев.

Crew Dragon отстыковался от Международной космической станции (МКС) 2 августа. В тот же день он при помощи парашютов совершил спуск на Землю, где приводнился в Мексиканском заливе.

Пуск Falcon 9 с кораблем Crew Dragon к МКС состоялся 30 мая с 39-го стартового комплекса, расположенного на территории Космического центра имени Джона Фицджеральда Кеннеди во Флориде (США). Предыдущий раз США самостоятельно доставляли людей на околоземную орбиту 8 июля 2011 года, когда стартовал многоразовый пилотируемый космический корабль Atlantis программы Space Shuttle.