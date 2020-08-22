На Канарских островах эвакуировали 300 человек из-за лесного пожара
Примерно 300 жителей острова Пальма (Канарские острова, Испания) были эвакуированы из-за лесного пожара, начавшегося 21 августа вечером.
Об этом в субботу сообщила газета El Mundo со ссылкой на местную администрацию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, на месте инцидента со вчерашнего дня работают пожарные службы, были задействованы вертолеты. Пожару был присвоен второй уровень сложности.
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