В Колумбии с 1 сентября отменят общенациональный карантин

Власти Колумбии приняли решение не продлевать режим общенационального обязательного карантина, срок действия которого истекает 31 августа. Об этом сообщил президент страны Иван Дуке во время выступления в Боготе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"1 сентября начинается новый этап. Вместо обязательной изоляции [для всех граждан] вводится выборочная изоляция", - заявил глава государства, выступление которого транслировалось на странице его администрации в Twitter. Президент пояснил, что будут отменены многие ограничительные меры и возобновится работа различных секторов экономики.

Дуке добавил, что режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения сохранится до 30 ноября.

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией был зафиксирован в Колумбии 6 марта. 17 марта Дуке из-за пандемии объявил в стране 30-дневный режим чрезвычайного положения. Позже власти приняли решение прекратить прием международных авиарейсов в целях предотвращения распространения инфекции и ввели общенациональный карантин с 24 марта по 13 апреля. Затем его продлили до 1 сентября.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в Колумбии достигло 551 696, умерли 17 612 человек.