Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на Ямайке

Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировано в среду на территории Ямайки. Об этом сообщает портал RJR News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр стихии находился на территории округа Манчестер в центре острова. Очаг залегал на глубине 24 км. Информация об угрозе цунами, разрушениях и пострадавших не поступала.