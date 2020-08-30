Три человека погибли при обрушении шахты в Индонезии
По меньшей мере три шахтера погибли, еще трое числятся пропавшими без вести в результате обрушения шахты по добыче олова в провинции Бангка-Белитунг на западе Индонезии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил представитель ведомства по чрезвычайным ситуациям.
"<...> Шахта обрушилась, шесть шахтеров оказались заблокированы. Троих достали мертвыми, но остальные числятся пропавшими без вести. Их поиски продолжатся сегодня (в воскресенье - прим. ТАСС)", - заявили в ведомстве. Уточняется, что причиной обрушения могли стать проливные дожди.
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