У берегов Вануату произошло землетрясение

Сейсмологи зафиксировали в понедельник землетрясение магнитудой 6,6 у побережья Вануату. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр стихии располагался в 77 км к северо-востоку от столицы страны, города Порт-Вила, где проживают около 35 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Данные об угрозе цунами не поступали.

В воскресенье у побережья островного государства было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,3.