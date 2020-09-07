У берегов Вануату произошло землетрясение
Сейсмологи зафиксировали в понедельник землетрясение магнитудой 6,6 у побережья Вануату. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Эпицентр стихии располагался в 77 км к северо-востоку от столицы страны, города Порт-Вила, где проживают около 35 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Данные об угрозе цунами не поступали.
В воскресенье у побережья островного государства было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,3.
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