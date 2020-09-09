Nintendo планирует увеличить производство Switch до 30 млн приставок в год

Другие страны 9 сентября 2020 11:27 (UTC+04:00)
Nintendo планирует увеличить производство Switch до 30 млн приставок в год

Японская компания Nintendo уже второй раз в этом году планирует увеличить объемы производства своей флагманской игровой консоли Switch. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что компания рассчитывает довести объемы производства до 30 млн приставок в год. Примечательно, что в августе Nintendo уже один раз нарастила производственные мощности, чтобы выпускать до 25 млн единиц в год. Последовательное повышение объемов производства приставки в компании объясняют резким ростом спроса на рынке видеоигр, произошедшим из-за пандемии коронавируса - находящиеся на самоизоляции люди стали активней приобретать игровые приставки и игры.

Весной 2020 года Nintendo была вынуждена временно приостановить поставки Switch внутри страны из-за перебоев в производстве на территории Китая, вызванных коронавирусом. В январе Nintendo Switch, которую можно использовать и как домашнюю приставку, и как портативную консоль, обошла по числу проданных единиц 16-битную приставку Super Nintendo Entertainment System (SNES). На конец 2019 года по всему миру было продано 52 млн 480 тыс. Switch, в то время как мировые продажи SNES в период ее реализации с 1990 по 2003 год составили порядка 49,1 млн экземпляров. Осенью прошлого года в продажу поступила облегченная и менее габаритная версия приставки - Switch Lite. Визитными карточками японской компании по-прежнему остаются такие франшизы как супер-братья Марио, покемоны и легенда о Зельде.

Nintendo не единственная компания, наращивающая производство игровых приставок на фоне пандемии коронавируса. В июле агентство Bloomberg сообщало, что корпорация Sony удваивает производство своей готовящейся к выходу консоли нового поколения Playstation 5, прогнозируя повышенный спрос на приставку. Отмечалось, что Sony планирует довести объемы производства приставки в этом году до 10 млн единиц.

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