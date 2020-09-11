210-я годовщина Независимости Мексики

Проводимая по случаю Независимости Мексики церемония «Грито де Долорес» символизирует акт, признанный считать началом войны за Независимость в Мексике. Согласно истории, 16 сентября 1810-го года священник Мигель Идальго и Костийа (Miguel Hidalgo y Costilla) призвал прихожан отказаться от властей Новой Испании и восстать против нее. С этой целью он позвонил в один из колоколов церкви Долорес, которая находится на территории современного минуципалитета Долорес Идальго, штат Гуанахуато. Данное событие отмечается каждый год, так как считается началом процесса, который завершился Независимостью Мексики.

Из-за пандемии COVID-19 Посольство Мексики в Азербайджане заменит традиционную церемонию, проводимую с участием друзей в Баку, дистанционной (онлайн) концертной программой, специально подготовленной ко Дню Независимости. Зрители в режиме онлайн смогут насладиться традиционными и классическими мексиканскими произведениями в исполнении таких талантливых мексиканских артистов, как Ана Халли, Эдуардо Бортолотти, Хесус Лепе, Архентина Дуран и Хавьер Нандаяпа, уже представлявших очно свое творчество азербайджанской публике, и которые в очередной раз порадуют зрителей своим блестящим выступлением.

Таким образом, Посольство Мексики в Азербайджане приглашает публику вместе отметить Национальный Праздник посредством своей официальной страницы в социальной сети Facebook 15-го сентября в 12:00 по бакинскому времени. В дополнение, 16 и 17-го сентября, также в виртуальном формате, будут иметь место мероприятия по случаю Национального Праздника.