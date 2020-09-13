Два человека погибли в результате обрушения дома в Пакистане

По меньшей мере два человека стали жертвами обрушения жилого дома в пакистанском городе Карачи, еще 10 человек получили травмы.

Об этом сообщил в воскресенье телеканал Samaa, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, двухэтажное здание рухнуло утром в воскресенье, причины происшествия устанавливаются. На месте обрушения работают спасатели. По их сведениям, как отмечает телеканал, под завалами могут находиться люди.