Два человека погибли в результате обрушения дома в Пакистане
По меньшей мере два человека стали жертвами обрушения жилого дома в пакистанском городе Карачи, еще 10 человек получили травмы.
Об этом сообщил в воскресенье телеканал Samaa, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, двухэтажное здание рухнуло утром в воскресенье, причины происшествия устанавливаются. На месте обрушения работают спасатели. По их сведениям, как отмечает телеканал, под завалами могут находиться люди.
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