"Зеленая зона" Багдада подверглась ракетному обстрелу

"Зеленая зона" Багдада подверглась в ночь на вторник ракетному обстрелу. Об этом сообщил иракский телеканал Al Sumaria со ссылкой на источники в силовых структурах столицы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их данным, всего по этому району иракской столицы, где расположены госучреждения и иностранные дипмиссии, в том числе посольство США, было выпущено по меньшей мере два реактивных снаряда. Отмечается, что для отражения атаки были задействованы установленные несколько месяцев назад для защиты американской дипмиссии системы противовоздушной обороны. Где именно упали ракеты и причинили ли они какой-либо ущерб, пока не известно.

"Зеленая зона" - хорошо укрепленный и тщательно охраняемый район в центре Багдада - в последние месяцы неоднократно подвергалась ракетным и минометным обстрелам, в результате которых были пострадавшие и погибшие среди иракцев. 26 января по ней было выпущено пять ракет: три из них упали непосредственно на территории посольства США, причем одна попала в здание столовой, где в тот момент шел ужин.

Вашингтон неоднократно обвинял в причастности к атакам действующие в Ираке проиранские вооруженные формирования.