McKinsey & Company о повышении эффективности поддержки МСБ в период пандемии

БАКУ /Trend/ - Усиление действия для обеспечения устойчивости и конкурентоспособности в долгосрочной перспективе могут иметь решающее значение для повышения эффективности приложенных усилий по поддержке МСБ в период пандемии, сообщили Trend в McKinsey & Company.

Как отметили в компании, существует четыре направления работы, которые могут иметь решающее значение для повышения эффективности таких усилий.

Первые два посвящены немедленному реагированию на пандемию, остальные два - тому, как помочь предприятиям стать сильнее в будущем.

Первым направлением является облегчение доступа МСБ к государственной поддержке.

"Чтобы расширить участие МСБ в программах поддержки и увеличить их эффективность, госорганы должны работать напрямую с ними, помогая совместно определять правильные меры поддержки, упрощать процессы подачи заявок и своевременного получения помощи. Страны, которые успешно провели такие мероприятия, обычно создают единое окно для взаимодействия с МСБ", - сказали в McKinsey & Company.

Далее, получив информацию о наиболее актуальной поддержке, компаниям необходимо обеспечить быстрое получение данной поддержки. Упрощая административные процессы, правительства могут расширить участие МСБ в программах помощи.

Второе направление - обеспечение эффективной экосистемы взаимодействия с МСБ через так называемый "SME Nerve center".

Создание "SME Nerve Center", который бы выступал в роли единого дирижера, управляющего всей экосистемой и обеспечивал, соответствие общим целям усилий всех участников процесса.

Это может значительно увеличить эффективность оказываемых мер поддержки. Кроме того, "SME Nerve center" может выступать в качестве контрольного центра, который внимательно отслеживает процесс внедрения, эффективность принятых мер, постоянно получает отклики бизнеса, адаптирует подходы и предлагает пути решения для правительства.

"В настоящее время большинство правительств не всегда могут отслеживать прогресс, что создает "мертвые" зоны, которые ограничивают их способность принимать корректирующие меры для повышения эффективности программ", - сказали в компании.

Третье направление - усилить действия для обеспечения устойчивости и конкурентоспособности в долгосрочной перспективе, вместо краткосрочной поддержки лишь с целью выживания. Скорость восстановления экономики будет зависеть от способности МСБ возродиться и вернуться к нормальной операционной деятельности по завершении текущих мер стимулирования. Госорганы должны сосредоточить свое внимание на трех основных вопросах, наиболее эффективных для МСБ в долгосрочной перспективе: обеспечение доступа к местному рынку, поддержка по выходу на экспортные рынки и повышение производительности труда.

Четвертое направление — переосмысление существующих стратегий и инструментов поддержки в рамках новой реальности. Правительство могло бы рассмотреть возможность переосмысления своих существующих стратегий и адаптировать их к новой реальности.

"Малые и средние компании - жизненно важный двигатель экономического восстановления в посткризисный период и многие правительства, понимая это, уже реализовали программы стимулирования в ответ на пандемию. Дело за следующим – обеспечить комплексный подход с учетом новой реальности, который поможет ускоренному восстановлению и росту МСБ в долгосрочной перспективе", - сказали в компании.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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