Парламент Перу отказался отправить в отставку президента

Конгресс (однопалатный парламент) Перу отказался отправлять в отставку президента страны Мартина Вискарру, в отношении которого был запущен процесс импичмента. Соответствующее решение было принято в пятницу на заседании, которое транслируется на канале парламента на видеохостинге YouTube, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"За проголосовали 32 депутата, против - 78, воздержались 15. Таким образом, резолюция отклонена", - сказал председатель Конгресса Мануэль Мерино де Лама. Согласно национальному законодательству, инициаторам импичмента было необходимо заручиться поддержкой 87 членов 130-местного парламента.

11 сентября Конгресс (однопалатный парламент) Перу принял к рассмотрению проект резолюции об отстранении от должности Вискарры в связи с "моральной неспособностью" занимать этот пост.