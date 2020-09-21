В Алжире заявили, что не будут участвовать в гонке за нормализацию отношений с Израилем

Алжир не будет участвовать в гонке за нормализацию отношений с Израилем и не приветствует этот процесс. Об этом заявил в воскресенье президент североафриканской страны Абдельмаджид Теббун в эфире национального телевидения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы не будем участвовать в гонке за нормализацию [отношений с Израилем], и мы ее не благословляем", - подчеркнул он.

15 сентября ОАЭ и Бахрейн заключили с Израилем соглашения о нормализации связей. Торжественная церемония подписания этих документов прошла в Белом доме, поскольку договоренности были достигнуты при активном посредничестве США.