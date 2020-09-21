У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 было зафиксировано у побережья Филиппин. Об этом в понедельник сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр находился в 133 км к северо-востоку от города Бутуан (население около 309 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 40 км.

Данные о пострадавших, разрушениях или угрозе цунами не поступали.