Президент Перу сообщил о возобновлении международного авиасообщения с 5 октября

Власти Перу планируют возобновить международное авиасообщение, которое находилось под запретом более шести месяцев в связи с пандемией, с 5 октября. Об этом в пятницу сообщил президент южноамериканской республики Мартин Вискарра, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы разрешаем начать пассажирские перевозки воздушным транспортом на международных рейсах с 5 октября на основании конкретных правил, которые предоставят министерство транспорта и министерство здравоохранения", - заявил Вискарра, чьи слова приводит агентство ANDINA.

Президент добавил, что на первом этапе авиасообщение возобновится с некоторыми соседними странами.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Перу достигло 788 930, количество летальных исходов - 31 938. В середине марта Вискарра в связи с пандемией объявил в стране чрезвычайное положение и ввел жесткий карантин. Позже руководство республики приняло решение о введении комендантского часа на всей ее территории.

Вискарра в мае заявил о начале поэтапного возобновления экономической деятельности. При этом президент призвал граждан по-прежнему соблюдать меры предосторожности.