В Канаде разбился небольшой самолет
Два человека погибли при падении небольшого самолета в канадской провинции Альберта. Об этом в субботу сообщил телеканал CBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Инцидент произошел в 70 км к юго-западу от Эдмонтона в районе города Торсби. На место ЧП прибыли спасатели и полицейские, которые обнаружили двух погибших.
По факту авиакатастрофы начато расследование.
Лента новостей
Вышел в эфир фильм из цикла "Формулы власти" памяти президента Франции Жака Ширака - проект Михаила Гусмана (ВИДЕО)
GIE: "Южный газовый коридор" играет важную роль в обеспечении энергобезопасности Юго-Восточной Европы
В настоящее время показатель заболеваемости в Грузии условно оценивается как темно-зеленая зона - замминистра
Шамиль Айрым: Поведение Никола Пашиняна говорит о том, что его политика далека от мира и стабильности
В Казахстане отмечается положительная тенденция в области раскрытия информации нефтегазовых компаний
Ракетно-артиллерийские войска азербайджанской армии выполняют боевые стрельбы из самоходных гаубиц «Мста-С» (ФОТО/ВИДЕО)
Делегация Азербайджана дала решительный отпор абсурдным заявлениям премьер-министра Армении на 75-ой сессии Генассамблеи ООН
Заявление Пашиняна в адрес Азербайджана и Турции - попытка обмануть мировое сообщество – правительство Турции
Своим никчемным заявлением МИД Армении не может опровергнуть правду, озвученную Президентом Азербайджана – Лейла Абдуллаева