В Канаде разбился небольшой самолет

Два человека погибли при падении небольшого самолета в канадской провинции Альберта. Об этом в субботу сообщил телеканал CBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел в 70 км к юго-западу от Эдмонтона в районе города Торсби. На место ЧП прибыли спасатели и полицейские, которые обнаружили двух погибших.

По факту авиакатастрофы начато расследование.