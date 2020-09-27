Три человека погибли в результате перестрелки на западе Колумбии

По меньшей мере три человека стали жертвами перестрелки, которая произошла на западе Колумбии. Об этом в субботу сообщила радиостанция La FM, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, инцидент произошел в субботу утром в муниципалитете Тумако (западный департамент Нариньо). Преступные группировки начали перестрелку, в результате которой три человека погибли, еще двое получили ранения. Последние были доставлены в ближайшую больницу.

Власти начали расследование инцидента.