Колумбиец выиграл в лотерею более $14,7 млн

Житель колумбийского города Кали выиграл в лотерею 56 500 млн песо, что эквивалентно $14 722 092. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила компания Baloto Revancha, которая организует лотереи в стране.

"Аплодисменты везунчику, который верил в свою удачу и сегодня забирает домой 56 500 млн песо", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.

Отмечается, что житель Кали стал 102-м обладателем джекпота лотереи.