Япония заявила протест Китаю из-за ситуации вокруг спорных островов

Правительство Японии по дипломатическим каналам направило протест Китаю из-за создания китайской стороной официального интернет-сайта, посвященного островам Сенкаку (Дяоюйдао), на котором подчеркивается, что эти острова являются территорией КНР. Об этом в понедельник на регулярной пресс-конференции сообщил генеральный секретарь кабинета министров страны Кацунобу Като, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По дипломатическим каналам нами был направлен протест и требование удалить сайт", - отметил он. Като также подчеркнул, что "исторически и по нормам международного права" острова Сенкаку являются исконно японской территорией.

Территориальный спор вокруг островов Сенкаку между Японией и Китаем обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил о покупке островов у частных владельцев. После этого в КНР прошли массовые антияпонские демонстрации, сопровождавшиеся погромами. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорных островов и периодически совершают демонстративные заходы в прибрежную зону.