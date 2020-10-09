Трое полицейских пострадали при крушении вертолета в Бразилии

Вертолет Национальных сил общественной безопасности Бразилии разбился в четверг в ходе операции по тушению природных пожаров в регионе Пантанала. Об этом сообщил портал G1, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации портала, инцидент произошел в 104 км от столицы штата Мату-Гросу, города Каяба. Все трое находившихся на борту полицейских, в том числе двое членов экипажа, получили травмы и были доставлены вертолетом ВМС страны в отделение интенсивной терапии объединенного центра воздушных операций штата. Причины крушения выясняются.

Масштабные лесные пожары на территории Пантанала, одной из крупнейших в мире заболоченных территорий, которая занимает юго-западную часть Бразилии, продолжаются с августа. В сентябре зарегистрированы 8 106 очагов возгорания, что стало самым высоким ежемесячным значением за всю историю наблюдений, которые ведутся с 1998 года. В период с января по октябрь 2020 года зафиксированы рекордные 18 259 пожаров.