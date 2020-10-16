Полиция в Бангкоке во время протестов задержала семь человек

Правоохранительные органы в Бангкоке задержали семь человек во время акции протеста у торгового центра MBK, которая началась, несмотря на запрет властей.

Об этом в пятницу журналистам на пресс-конференции сообщил генерал-лейтенант полиции Пия Тавичаи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Задержаны семеро протестующих за нарушение режима чрезвычайного положения", - сказал он и добавил, что будут возбуждены уголовные дела. По информации руководителя Таиландской группы юристов по правам человека Яовалака Анупхана, всего задержано около 100 протестующих.