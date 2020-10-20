Тропический шторм "Соудел" надвигается на Филиппины

Семнадцатый по счету в этом сезоне в Азии тропический циклон, получивший название "Соудел", зародился в Тихом океане и надвигается на Филиппины. Об этом во вторник сообщила метеорологическая обсерватория Гонконга, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"К этому часу эпицентр тропического шторма находится в 370 км северо-восточнее Манилы", - уточняется в сводке.

По прогнозам, в течение суток циклон обрушится на крупнейший на Филиппинах остров Лусон, а в среду выйдет в Южно-Китайское море. Ожидается, что к концу недели "Соудел" достигнет побережья Вьетнама. В зоне непогоды также окажется китайский курортный остров Хайнань.