Партия Эво Моралеса получила большинство в обеих палатах парламента Боливии

Другие страны 24 октября 2020 06:35 (UTC+04:00)
Партия Эво Моралеса получила большинство в обеих палатах парламента Боливии

Партия "Движение к социализму", лидером которой является экс-президент Боливии Эво Моралес, получила большинство в обеих палатах Многонациональной законодательной ассамблеи (парламент) по итогам прошедших 18 октября всеобщих выборов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют итоги подсчета голосов, которые подвел в пятницу Высший избирательный суд (ВИС) республики, выполняющий функции избиркома.

Согласно этим данным, партия "Движение к социализму" получила 21 из 36 мест в Палате сенаторов и 75 из 130 мест в Палате депутатов. Второй силой в парламенте будет левоцентристский альянс "Гражданское общество" (11 сенаторов и 39 депутатов). Остальные места получил правый альянс "Мы верим".

ВИС также окончательно подтвердил победу на президентских выборах экс-министра экономики Луиса Арсе, выдвигающегося от партии "Движение к социализму". По словам председателя ВИС Сальвадора Ромеро, 28 октября победители получат необходимые бумаги, в течение 15 дней после этого должна пройти инаугурация. "Точную дату передачи власти должны определить уходящее правительство и победители", - сказал Ромеро на пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook.

Состоявшиеся в воскресенье выборы были созваны после отмены результатов голосования, прошедшего 20 октября прошлого года. Тогда ВИС признал победителем Моралеса, который на тот момент был президентом. Его основной соперник Карлос Меса отказался признавать итоги выборов, в стране начались протесты. После трех недель манифестаций Моралес подал в отставку и покинул Боливию.

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