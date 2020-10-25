У берегов Самоа произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в воскресенье в Тихом океане у берегов островного государства Самоа. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, эпицентр стихии находился в 249 км к юго-западу от столицы Самоа, города Апиа (население около 40 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 32,7 км.

Информация о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не поступала.