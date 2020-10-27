Президента Алжира госпитализировали

Состояние здоровья президента Алжира Абдельмаджида Теббуна, помещенного в столичный военный госпиталь, "не вызывает никакого беспокойства". Об этом говорится в распространенном во вторник коммюнике администрации алжирского президента, сообщило государственное телевидение "Альжери1", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Глава государства был госпитализирован по рекомендации врачей, отмечается в коммюнике. "Состояние его здоровья стабильное и не вызывает никакого беспокойства", - указывается в документе. 74-летний глава государства из клиники продолжает выполнять свои обязанности.

Ранее сообщалось о помещении президента в пятидневный карантин в связи с эпидемией коронавируса. "Установив, что у многих высших чиновников администрации президента и правительства налицо симптомы заражения коронавирусом, медики администрации президента порекомендовали главе государства добровольно уйти на пятидневный карантин, начиная с 24 октября", - уточняется в коммюнике.