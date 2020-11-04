В Австралии задержали более 400 протестующих против карантина из-за коронавируса

Полиция Австралии задержала в Мельбурне более 400 участников манифестации против карантинных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса. Об этом во вторник сообщила вещательная корпорация ABC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Всего задержано 404 австралийца, выписано 395 штрафов за нарушение запрета на публичные собрания, правил передвижения, за отсутствие маски. Существующие правила позволяют собираться группами до 10 человек на удалении до 25 км от места проживания. Большинство задержанных были освобождены. Шесть человек были помещены под стражу из-за нападения на полицейских, предоставления ложных сведений о своей личности.

По информации вещательной корпорации, перед зданием парламента штата Виктория собралось несколько сотен манифестантов. В ходе демонстрации полиция применила специальные средства, один полицейский получил травму во время задержания манифестантов.

По последним данным, общее число инфицированных коронавирусом в Австралии составляет 27 608 человек, за последние сутки зарегистрировано шесть новых случаев. За время с начала пандемии умерли 907 человек.

С 24 марта в Австралии действовали жесткие санитарные правила и нормы, однако все они, за исключением запрета на въезд иностранцев, были отменены 13 июня после снижения числа заразившихся. С 28 октября основная часть санитарных ограничений была отменена в Мельбурне.