Президент Перу Мерино подал в отставку

Другие страны 15 ноября 2020 22:13 (UTC+04:00)
Президент Перу Мерино подал в отставку

Президент Перу Мануэль Мерино, принесший присягу в качестве главы государства после отстранения парламентом Мартина Вискарры, объявил в воскресенье об уходе в отставку. На своем посту политик пробыл менее недели, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В этот момент, когда Перу проходит через один из крупнейших политических кризисов, хочу довести до сведения всей страны, что подаю заявление об отставке с поста президента республики без возможности отзыва [своего решения]. Призываю к миру и единению всех перуанцев", - сказал Мерино, обращаясь к нации в эфире национального телевидения.

При этом политик отказался принять отставку 13 министров, подавших соответствующие заявления после того, как стало известно о гибели двух перуанцев в ходе разгона полицией многотысячных субботних протестов против импичмента Вискарры. "Министры останутся на своих постах до тех пор, пока неопределенность текущего момента не будет преодолена", - отметил Мерино.

Ежедневные акции протеста начались в Перу после того, как в понедельник парламент страны проголосовал за отстранение экс-президента Вискарры от должности в связи с обвинениями в коррупции, выдвинутыми в его адрес. Руководство исполнительной властью перешло к спикеру Конгресса Мерино, который во вторник принес присягу в качестве нового главы государства.

В ходе протестных акций в субботу, переросших в столкновения с полицией погибли двое манифестантов, после чего депутаты призвали Мерино уйти в отставку. К ним присоединились представители местных властей, которые заявили об отказе подчиняться Мерино. В связи со сложившейся ситуацией Конгресс в воскресенье проведет экстренное заседание для обсуждения вопроса о новой передаче президентской власти.

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