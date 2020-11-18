В Индии не менее 10 человек погибли в ДТП с участием микроавтобуса

По меньшей мере 10 человек погибли, еще 16 пострадали при столкновении микроавтобуса и грузовика в индийском штате Гуджарат. Об этом в среду сообщила газета Times of India, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, инцидент произошел в округе Вадодара. Полиция начала расследование причин ДТП.