Число жертв урагана "Йота" в Никарагуа возросло до восьми

Не менее восьми человек стали жертвами удара урагана "Йота" по территории Никарагуа.

Об этом сообщило в среду агентство EFE со ссылкой на официальные источники в центральноамериканской республике, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно их данным, два человека - пассажир и водитель такси - погибли в Манагуа, столице страны, когда на автомобиль, в котором они находились, рухнуло дерево. Ранее власти Никарагуа подтвердили, что удар стихии унес жизни шести человек, в том числе двоих детей.