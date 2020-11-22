Премьер Японии: G20 должна взять на себя инициативу восстановления мира после пандемии

Япония ожидает, что Группы двадцати (G20) возьмет на себя инициативу для обеспечения восстановления экономического роста, возобновления международных поездок и создания международного порядка после пандемии коронавируса. Об этом заявил в субботу премьер-министр страны Ёсихидэ Суга в ходе онлайн-саммита G20, который проходит под председательством Саудовской Аравии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"G20 должна четко дать понять, что она возьмет на себя инициативу в обеспечении мер против пандемии, восстановлении экономического роста, возобновлении международных поездок и создании международного порядка после пандемии", - приводит его слова телеканал NHK.

Суга также отметил важность создания глобальной среды, в которой каждый может получить доступ к медицинской диагностике, лечению и вакцинам. Кроме того, японский премьер указал на необходимость развития цифровизации и укрепления надежных сетей поставок товаров. Говоря о перенесенных на следующий год Олимпийских играх в Токио, Суга пообещал сделать их символом победы человечества над коронавирусом.

G20 - неформальное объединение крупнейших экономически развитых и развивающихся стран, существующее с 1999 года. В его состав входят 19 государств (Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, ФРГ, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, РФ, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея, Япония) и Евросоюз. По данным Всемирного банка, на страны "двадцатки" приходится 80% мирового ВВП. Функции председателя в объединении в текущем году выполняет Саудовская Аравия.

Главными темами саммита G20, проходящего 21 и 22 ноября в формате видеоконференции, стали меры по борьбе с пандемией, а также процесс восстановления глобальной экономики. Как заявил ранее министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед бен Абдалла аль-Джадаан, встреча на высшем уровне "призвана укрепить международное сотрудничество в целях восстановления мировой экономики и создания прочной основы для устойчивой, сбалансированной и всеобъемлющей фазы роста".