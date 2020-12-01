Премьер Украины: Киев нацелен на развитие сотрудничества с Турцией

Украина нацелена на укрепление сотрудничества с Турцией, подписание соглашения о создании зоны свободной торговли между двумя странами будет способствовать продвижению этого процесса. Об этом заявил в своем Твиттер премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Глава правительства выразил удовлетворение по поводу возможности провести встречу с президентом Турции.

Премьер отметил, что Турция является ключевой страной и играет важную роль в плане обеспечения стабильности в регионе Черного моря.

В понедельник, 30 ноября, в Президентском дворце в Анкаре прошли переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Встреча продолжалась 50 минут.