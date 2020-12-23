Власти Туниса продлили комендантский час до 15 января

Власти Туниса приняли решение продлить до 15 января комендантский час, во время которого с 20:00 до 05:00 (с 23:00 до 08:00 GMT+4) запрещено находиться на улице. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил министр здравоохранения Тунисской Республики Фаузи Мехди.

Помимо продления комендантского часа, по инициативе Научной комиссии введен запрет на праздничные мероприятия в новогоднюю ночь, а также сохранены ограничения для перемещения населения между провинциями страны, обязательный масочный режим в общественных местах и требование соблюдать социальную дистанцию.

Контроль за соблюдением ограничительных мер возложен на региональные власти.

Согласно последним данным Минздрава Туниса, с момента начала в феврале эпидемии в республике зафиксировано 123 323 случая заражения коронавирусом, от инфекции умерли 4 237 человек.