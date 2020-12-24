Прокуратура не стала предъявлять обвинение японскому экс-премьеру Абэ

Специальная следственная группа Токийской прокуратуры решила не предъявлять обвинение бывшему премьер-министру Японии Синдзо Абэ в подкупе избирателей и нарушении законодательства о политических фондах. Об этом в четверг сообщает агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Между тем прокуратура решила предъявить обвинение по этому делу старшему секретарю 66-летнего экс-премьера Хироюки Икаве.

Ранее сообщалось, что обвинение связано с проведением в одном из токийских отелей с 2013 по 2019 год приемов для организаций сторонников Синдзо Абэ из его избирательного участка в префектуре Ямагути на юго-западе главного острова Хонсю. Они вносили плату за угощение, однако, как было установлено, ее не хватало, и из фондов экс-премьера на эти цели без должного оформления документации было выделено с 2015 года по меньшей мере 40 млн иен (более $387 тыс.).

Подобные выплаты могут быть расценены как нарушение закона и подкуп избирателей. Осужденному по такой статье грозит тюремное заключение до пяти лет или штраф до 1 млн иен (около $9,7 тыс.). В настоящее время оппозиция требует вызвать экс-премьера в парламент и допросить под присягой об обстоятельствах этого дела.

Синдзо Абэ возглавлял правительство страны с декабря 2012 по сентябрь 2020 года, когда он ушел в отставку по состоянию здоровья.