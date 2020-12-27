В Канаде выявили первые два случая заражения новым штаммом коронавируса

Зараженные новой формой коронавирусной инфекции, которая ранее была обнаружена в Великобритании, выявлены в канадской провинции Онтарио. Об этом в субботу говорится в заявлении правительства региона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Заразившиеся - это пара, которая проживает в районе Онтарио Дарем, расположенном восточнее Торонто. На данный момент известно, что эти люди не совершали каких-либо путешествий в последнее время. Сейчас они находятся на самоизоляции.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что в стране выявлен новый штамм коронавируса, который может быть связан с быстрым распространением COVID-19 в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что данная разновидность вируса распространяется быстрее известных штаммов. На пресс-конференции 19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что, по предварительным данным, новый штамм коронавируса может быть на 70% более заразным. Однако, по его словам, британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что летальность мутировавшего вируса может быть выше.

В настоящее время многие страны мира приостановили авиационное сообщение с Великобританией.