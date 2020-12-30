В Японии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в среду на востоке основного японского острова Хонсю, угроза цунами не объявлялась. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр подземных толчков находился на побережье соседней с Токио префектуры Ибараки. Очаг залегал на глубине около 60 км.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Сильные подземные толчки ощущались в префектурах Токио, Тиба, Фукусима, Сайтама, Тотиги.