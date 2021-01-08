Случай заражения штаммом коронавируса из ЮАР выявили в Бразилии

Бразильские ученые выявили первый в стране случай повторного заражения коронавирусом нового типа, возбудителем которого стал штамм из ЮАР. Об этом сообщила в ночь на пятницу газета Globo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации издания, речь идет о пациентке из города Салвадор, административного центра северо-восточного штата Баия. Когда и в какой форме она перенесла заболевание, не уточняется.

Ранее в декабре похожую мутацию обнаружили в Рио-де-Жанейро, напоминает Globo. Как уточняется, в обоих разновидностях возбудителя COVID-19 обнаружена общая мутация Е484К в S-белке. Кроме того, в конце декабря в Сан-Паулу были выявлены два случая заражения "британским" штаммом.

Об обнаружении новых штаммов коронавируса в Великобритании и ЮАР стало известно 14 и 21 декабря соответственно. По мнению ученых, оба новых возбудителя являются более заразными и агрессивным. По данным ВОЗ, британский и южноафриканский штаммы не взаимосвязаны.

Бразилия, где первый случай заражения был подтвержден 26 февраля, занимает третье место после США и Индии в списке государств с наибольшим числом инфицированных (7 961 673). По числу смертей (200 498) она уступает только Соединенным Штатам.